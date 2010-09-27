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Spor

TRABZONSPOR'DA BEŞİKTAŞ MESAİSİ TRABZON (A.A)

27 Eylül 2010 22:54

-TRABZONSPOR'DA BEŞİKTAŞ MESAİSİ TRABZON (A.A) - 27.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, A2 takım kadrosunda bulunan Zafer Yelen haricindeki tüm futbolcular katıldı. İdmanda, Polonyalı futbolcu Glowacki, doktor kontrolünde koşu yaptı. Dünkü Kayserispor maçı kadrosunda yer alan futbolcular da antrenmanı düz koşuyla tamamladı. Bordo-mavili takımın, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdüreceği bildirildi. -MUSTAFA YUMLU İÇİN PASTA KESİLDİ- Bu arada bordo-mavili futbolcu Mustafa Yumlu'nun 23. yaş günü dolayısıyla saha ortasında pasta kesildi. Pasta üzerindeki mumları üfleyen, ardından pastayı kesen Mustafa'yı takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.

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