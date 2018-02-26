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Spor

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı

TRABZON, (DHA) Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu

26 Şubat 2018 16:26

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
5 Mart 2018 Pazartesi günü saat 20.00’de Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: 
Kategori 6 (Kale Arkaları) 40 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 60 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 70 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 80 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 100 TL, Kategori 1 (Batı 1) 110 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL.

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