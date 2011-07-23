-TRABZONSPOR'DA BENFICA MESAİSİ TRABZON (A.A) - 23.07.2011 - Trabzonspor, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi ilk maçında 27 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Benfica ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı süren Murat Tosun katılmazken, Tayfun ve Eren ise doktor kontrolünde koşu yaptı. Kondisyon ağırlıklı bir çalışma yapan bordo-mavililerin antrenmanını, asbaşkan Nevzat Şakar, genel sekreter Hasan Yener, yönetici Recep Denizer ile 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları için kente gelen bazı yerli ve yabancı basın mensupları izledi. Trabzonspor, Benfica maçı öncesinde yapacağı antrenmanları basına ve taraftara kapalı olarak sürdürecek.