T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor'da, Athletıc Bılbao maçı hazırlığı ANKARA (A.A)

11 Ağustos 2011 22:43

-Trabzonspor'da, Athletıc Bılbao maçı hazırlığı ANKARA (A.A) - 11.08.2011 - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına, milli takım kamplarında bulunan Zokora, Glowacki, Adrian ve Pawel Brozek ile sakatlığı devam eden Piotr Brozek katılmadı. Milli takım kampından dönen Burak Yılmaz, sakatlığının ardından bu sabah ilk antrenmanına çıkan Brezilyalı oyuncu Paulo Henrique ile koşu yaptı.  Taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştiren bordo-mavililer, yarın yapacakları çalışmayla hazırlıklarını sürdürecekler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24