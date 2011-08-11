-Trabzonspor'da, Athletıc Bılbao maçı hazırlığı ANKARA (A.A) - 11.08.2011 - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına, milli takım kamplarında bulunan Zokora, Glowacki, Adrian ve Pawel Brozek ile sakatlığı devam eden Piotr Brozek katılmadı. Milli takım kampından dönen Burak Yılmaz, sakatlığının ardından bu sabah ilk antrenmanına çıkan Brezilyalı oyuncu Paulo Henrique ile koşu yaptı. Taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştiren bordo-mavililer, yarın yapacakları çalışmayla hazırlıklarını sürdürecekler.