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Spor

TRABZONSPOR'DA ANKARAGÜCÜ HAZIRLIKLARI TRABZON (A.A)

11 Ağustos 2010 16:51

-TRABZONSPOR'DA ANKARAGÜCÜ HAZIRLIKLARI TRABZON (A.A) - 11.08.2010 - Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana milli takım kamplarında olan Onur, Yattara ve Gabriç katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Engin ve Murat Tosun'a ayrı program uygulandı. Sakatlıkları süren Serkan ve Glowacki ise takımla birlikte çalıştı.  Antrenmanda topsuz ısınmanın ardından koordinasyon, daha sonra iki seri halinde çabuk kuvvet çalışması gerçekleştirildi.

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