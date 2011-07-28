-TRABZONSPOR'DA 4 OYUNCUYA MİLLİ DAVET TRABZON (A.A) - 28.07.2011 - Trabzonspor'un Polonyalı oyuncuları Arkadiusz Glowacki, Adrian Mierzejewski ve Pawel Brozek ile Çek oyuncu Ondrej Celustka'ya ülkelerinin milli takımlarından davet geldi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, ''Glowacki, Adrian Mierzejewski ve Pawel Brozek, Polonya'nın 10 Ağustos Çarşamba günü Lubin şehrinde oynayacağı Gürcistan maçının aday kadrosuna, Çek oyuncu Celustka ise aynı tarihte Çek Cumhuriyeti'nin Oslo'da Norveç ile yapacağı müsabakanın kadrosuna davet edildi'' denildi.