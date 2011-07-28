T24 LogoT24 Logo
Spor

TRABZONSPOR'DA 4 OYUNCUYA MİLLİ DAVET TRABZON (A.A)

28 Temmuz 2011 21:58

-TRABZONSPOR'DA 4 OYUNCUYA MİLLİ DAVET TRABZON (A.A) - 28.07.2011 - Trabzonspor'un Polonyalı oyuncuları Arkadiusz Glowacki, Adrian Mierzejewski ve Pawel Brozek ile Çek oyuncu Ondrej Celustka'ya ülkelerinin milli takımlarından davet geldi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, ''Glowacki, Adrian Mierzejewski ve Pawel Brozek, Polonya'nın 10 Ağustos Çarşamba günü Lubin şehrinde oynayacağı Gürcistan maçının aday kadrosuna, Çek oyuncu Celustka ise aynı tarihte Çek Cumhuriyeti'nin Oslo'da Norveç ile yapacağı müsabakanın kadrosuna davet edildi'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24