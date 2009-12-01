Trabzonspor'da 4. 'Güneş' dönemi

T24 - Teknik direktör Hugo Broos ile yollarını ayıran Trabzonspor'da, 4. Şenol Güneş dönemi resmen başladı.



Sabah saatlerinde Trabzon'a gelen teknik direktör Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen geniş katılımlı imza töreniyle, 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı.



İmza törenine, Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, sivil toplum örgütleri temsilcileri, Trabzonspor eski başkanlarından Salih Erdem, Ahmet Celal Ataman, Özkan Sümer, Divan Kurulu Başkanı Ali Özbak ve diğer kurul yetkilileri, yeni ve eski yöneticiler olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.



Kulüp başkanı Sadri Şener, imza töreninde, "Milli takımı dünya üçüncüsü yapmış Şenol Güneş hocamız tekrar kulübümüze hoşgeldiniz" diyerek başladığı konuşmasında, şunları söyledi:

"Şenol hoca ile hiçbir zaman gönül bağlarımız kopmamıştı. Her zaman gönlümüz kendisiyle beraberdi. Geçirdiğimiz pek de iyi olmayan bir dönemden sonra kendisi ile Kore'de anlaşmasının bitmesi hasebi ile anlaşmaya vardık. Oldukça rahat anlaştık. Kulübün içinde büyüyen, görev yapan biri kendisi. Teşekkür ediyoruz. Kulübümüzde tam yetkili olarak çalışacaktır. Kendisine her türlü desteği vereceğimiz gibi sizden de bu desteği beklemekteyiz.''



Şener, imza töreninde geniş katılımın fazla olmasının, Şenol Güneş'in arkasında duruşu sergilemek açısından önemli olduğunu belirterek, "Şenol hocamıza hoşgeldin diyor, bundan sonra hep beraber başarılar yaşayacağımızı umut ediyorum" dedi.



4. Dönem



Şenol Güneş, teknik direktörlük hayatında Trabzonspor ile dördüncü kez sözleşme imzaladı. Bordo-mavili takımın teknik adamı, 1988-89 döneminde Werner Biscup, 1993-94 döneminde George Leekens, 2004-2005 sezonunda da Ziya Doğan'ın yerine göreve gelmişti.



Trabzonspor'da kaleci olarak forma giydiği yıllarda 6 şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, 1998-99 sezonunda Trabzonspor, 1989-92 yıllarında Boluspor, 1992-1993 sezonunda İstanbulspor, 1993-1997 sezonunda Trabzonspor, 1997-98 sezonunda Antalyaspor, 1998-99 sezonunda Sakaryaspor'da görev yapmıştı.



Güneş, 2000 yılında göreve getirildiği (A) Milli Futbol Takımı'nda, 2002 yılında Dünya üçüncülüğü başarısı yaşadı. 6 Mart 2004'te milli takımdaki görevinden ayrılan Güneş, 2004-2006 yılları arası Trabzonspor'u tekrar çalıştırdı.



FC Seoul takımında 2 yıldır görev yapan deneyimli teknik adamın, Güney Kore Kulübü ile sözleşmesi geçen ay sonunda sona ermişti.



Uzun süredir şampiyon olamayan Trabzonspor, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde, 1995-96 sezonunda bu özleme son vermeye çok yaklaşmıştı.

