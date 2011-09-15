-Trabzonspor'da "14 Eylül" tarifesi değişmedi MİLANO (A.A) - 15.09.2011 - UEFA Şampiyonlar Ligi (B) Grubu ilk maçında İnter'i 1-0 yenerek gruba galibiyetle başlangıç yapan Trabzonspor, 28 yıl sonra aynı günde yapılan maçta aynı sonucu elde etmiş oldu. Tarihinde ikinci kez İtalya'nın İnter takımı ile eşleşen bordo-mavili takım, rakibiyle ilk olarak 1983-84 sezonunda UEFA Kupası 1. turunda karşılaşmıştı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 14 Eylül 1983'te yapılan ilk maçta rakibini 88. dakikada Tuncay Soyak'ın attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başaran bordo-mavililer, 14 Eylül 2011'de bu kez Giuseppe Meazza Stadı'nda Çek oyuncusu Celustka'nın 76. dakikada attığı golle aynı sonuca imza attı. O dönemde kaleci olarak görev yapan ve cezası nedeniyle bugün yapılan maçta karşılaşmayı tribünden izleyen teknik direktör Şenol Güneş, bu kez teknik direktör olarak aynı galibiyeti yaşadı.