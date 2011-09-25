-Trabzonspor'da 3 puan sevinci TRABZON (A.A) - 24.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Kardemir Karabükspor'u Burak'ın golleriyle 3-1 yenerek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı. 50. dakikada Volkan Şen'in sağdan ortasında, arka direkteki Pawel Brozek'in kafa vuruşunda, çizgi önünde Ragued, topu çıkardı. 51. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Bu dakikada orta alan yayı üzerindeki Zokora'nın uzun pasında kafa ile önüne aldığı topla sağdan ceza alanına giren Volkan Şen, meşin yuvarlağı altı pasın hemen dışındaki Burak'ın önüne aktardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1 57. dakikada Pawel'in pasıyla sağdan ceza alanında topla buluşan Burak'ın şutunda yerden seken topu kaleci Tomiç çıkarmayı başardı. 58. dakikada Adrian'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Giray'ın kafa şutunda, kaleci Tomiç'i geçen topu Mehmet Çakır, çizgi önünde kafa ile uzaklaştırdı. 65. dakikada Cernat'ın pasında, savunmada Giray Shelton'dan önce müdahale ettiği topu kornere gönderdi. 68. dakikada ceza alanı içindeki Shelton'ın pasında, İlhan'ın dokunamadığı topu kaleci Tolga, ayağıyla kornere gönderdi. 74. dakikada Serkan'ın orta alandan pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Burak, ceza alanına girer girmez yerden yaptığı vuruş ile meşin yuvarlağı kaleci Tomiç'in sağından filelere göndererek takımının ve kendisinin üçüncü golünü kaydetti: 3-1 76. dakikada İlhan'ın pasında ceza alanı dışındaki Erdem'in sert şutunda, kaleci Tolga sağ köşesine doğru gelen topa uzanarak sahip oldu. 90. dakikada Alanzinho'nun kullandığı serbet vuruşta, top üst direğe çarparak auta gitti. Karşılaşma Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu xxx, Bülent Gökçü xxx, Kemal Yılmaz xxx Trabzonspor: Tolga xx, Celustka xxx, Giray xxx, Glowacki x (Dk. 31 Serkan xx), Ferhat xx, Sapara x (Dk. 46 Adrian xx), Zokora xxx, Volkan Şen xx, Alanzinho xxx, Pawel Brozek xx (Dk. 71 Mustafa x), Burak xxx Kardemir Karabükspor: Tomiç xx, Erdem xx, Deumi xx (Dk. 62 Hamza x), Nikoliç xx, Murat x, Mehmet x, Ragued xx, Birol xx, İlhan xx (Dk. 79 Ali x), Cernat xx (Dk. 78 Bilal x), Shelton xx Goller: Dk. 26, 51 ve 74 Burak (Trabzonspor) Dk. 35 Cernat (Kardemir Karabükspor) Sarı Kartlar: Dk. 34 Celustka, Dk. 73 Alanzinho, Dk. 81 Serkan, Dk. 89 Giray (Trabzonspor) Dk. 80 Murat, Dk. 85 Nikoliç, Dk. 89 Birol (Kardemir Karabükspor)