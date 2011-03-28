T24 LogoT24 Logo
Spor

TRABZONSPOR'DA 100 HASRETİ TRABZON (A.A)

28 Mart 2011 14:31

-TRABZONSPOR'DA 100 HASRETİ TRABZON (A.A) - 28.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, hafta sonunda Konyaspor karşısında 100 günlük iç saha galibiyet özlemini dindirmeye çalışacak. Ligde deplasmanların en başarılı takımı olmasına karşın en son iç saha galibiyetini 17 Aralık'ta sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-1 yenerek elde eden bordo-mavililer, 100 gündür Hüseyin Avni Aker Stadı'nda galibiyet yüzü göremiyor. Ligin ikinci yarısında sahasında Ankaragücü ile 1-1, Antalyaspor ile 0-0, Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak galibiyet elde edemeyen Karadeniz ekibi, Konyaspor'u yenerek en son 100 gün önce aldığı galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. -UMUT'UN DALYA HASRETİ- Trabzonspor'un golcü oyuncusu Umut Bulut, Konyaspor maçında '100'ler Kulübü''ne girmenin de mücadelesini verecek. Ligde Manisaspor'a attığı golle 99 gole ulaşan ve 4 haftadır gol suskunluğu yaşayan Umut Bulut, Konyaspor'a gol atması halinde ''100'ler Kulübü''ne girecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24