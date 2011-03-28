-TRABZONSPOR'DA 100 HASRETİ TRABZON (A.A) - 28.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, hafta sonunda Konyaspor karşısında 100 günlük iç saha galibiyet özlemini dindirmeye çalışacak. Ligde deplasmanların en başarılı takımı olmasına karşın en son iç saha galibiyetini 17 Aralık'ta sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-1 yenerek elde eden bordo-mavililer, 100 gündür Hüseyin Avni Aker Stadı'nda galibiyet yüzü göremiyor. Ligin ikinci yarısında sahasında Ankaragücü ile 1-1, Antalyaspor ile 0-0, Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak galibiyet elde edemeyen Karadeniz ekibi, Konyaspor'u yenerek en son 100 gün önce aldığı galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. -UMUT'UN DALYA HASRETİ- Trabzonspor'un golcü oyuncusu Umut Bulut, Konyaspor maçında '100'ler Kulübü''ne girmenin de mücadelesini verecek. Ligde Manisaspor'a attığı golle 99 gole ulaşan ve 4 haftadır gol suskunluğu yaşayan Umut Bulut, Konyaspor'a gol atması halinde ''100'ler Kulübü''ne girecek.