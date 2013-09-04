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Spor

Trabzonspor'a UEFA'dan men cezası gelebilir

Trabzonspor, Kiki Musampa'nın FIFA'dan kazandığı tazminatı ödemezse, mali açıdan denetim geçirecek. Tehlike ise Beşiktaş gibi mali kriterlere uymadığı gerekçesiyle UEFA'dan men cezası gelme ihtimalinin olması

04 Eylül 2013 14:40

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Nuri Albayrak başkanlığı döneminde transfer ettiği Musampa'ya 500 bin euro para cezası kesilmişti. Bu karara itiraz eden futbolcu, FIFA'ya gitti. Davanın sonucunda Trabzonspor'un 1 milyon 300 bin euro tazminat ödemesine karar verildi.

 

Beşiktaş'a verilen cezaya benzeyebilir

 

Trabzonspor'un 400 bin euro ödediği Musampa, kalan 900 bin euro için taksitlendirme önerisini kabul etmedi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor'u konuyla ilgili UEFA denetimine girecekleri konusunda uyardı. Yine de ödeme yapılmayınca UEFA inceleme başlattı.
Şimdi Trabzonspor, 30 Eylül'e kadar Musampa'ya ödeme yapmazsa "mali kriterlere uymadığı" gerekçesiyle Beşiktaş'a verilen ceza benzeri bir cezayla karşı karşıya kalabilir.

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