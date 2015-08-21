Trabzonspor'a 'sulama' cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) Bursaspor maçı öncesi çim sahayı rakip takıma danışmadan sulatan Trabzonspor'a 15 bin TL para cezası verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, PFDK, 2015-16 sezonunun ilk haftasında oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçı nedeniyle ev sahibi takıma 'görülmemiş' bir ceza verdi.

Kurallara göre bir futbol karşılaşmasından önce çim sahanın sulanması, ancak iki takımın rızasıyla mümkün olabiliyor. Bordo mavililer ise Bursaspor maçı öncesi böyle bir uygulamaya gitmedi ve rakip takıma danışmadan sahayı sulattı. Yeşil beyazlılar da bu durumu stattaki Futbol Federasyonu yetkililerine iletti. PFDK da Trabzonspor'a 15 bin TL para cezası verdi.