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Spor

Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'un garanti para karşılığı verilen çeki iade etmemesi üzerine Ersen Martin hakkında açtığı davada görevsizlik kararı verildi.

22 Mayıs 2009 03:00

Trabzonspor'un İspanya'ya transfer olduktan sonra kendisine sezon başında verilen garanti para karşılığı çeki iade etmemesi üzerine Ersen Martin hakkında Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi'ne açtığı davada görevsizlik kararı verildi.

İki yıl önce Recreativo De Huelva Kulübü'ne transfer olan Ersen Martin, Trabzonspor'dan sözleşmesi gereği transfer bedeli olarak alacağı garanti para karşılığı kendisine verilen 438 bin 165 YTL değerindeki çeki, ``Benim hakedişim`` diyerek iade etmemiş, bordo-mavili kulüp de bunun üzerine mahkemeye başvurmuştu.

Duruşma, bugün Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, dava dilekçesini görev yönünden reddetti ve görevsizlik kararı vererek 15 gün içinde temyiz yolunun açık olması yönünde görüş bildirdi. Uyuşmazlığın Futbol Federasyonu'na gönderileceği, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nca alınan kararın geçerliği olacağı öğrenildi. (DHA)

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