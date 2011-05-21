-TRABZONSPOR'A KARABÜK'TE COŞKULU KARŞILAMA KARABÜK (A.A) - 21.05.2001 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç için Karabük'e gelen Trabzonspor'a bordo-mavili taraftarlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. THY'ye ait tarifeli uçak ile başkente gelen ve oradan karayoluyla Karabük'e geçen bordo-mavili kafileyi önce Karabük il sınırında bulunan Eskipazar İlçesi'nde yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu karşıladı. Bordo-mavili kafileyi taşıyan otobüsünün önünü kesen taraftarlar, futbolculara büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Takım otobüsü önünde açtıkları pankart ile 'Karabük'e hoşgeldiniz' diyen taraftarlar, 'Şampiyon Trabzonspor' diye tezahuratlarda bulundular. Kulüp menajeri Caner Çuvalcıoğlu'nun kendileriyle görüşmesinin ardından taraftarlar otobüsün önünü açtılar ve otobüs kent merkezine doğru hareket etti. Bu sırada kent merkezinden geldikleri bildirilen yaklaşık 100 araçlık konvoy da otobüsün arkasından bordo-mavili takımı konvoyla takip ettiler. -OTOBÜS, YER YER DURDURULDU- Trabzonspor'un Karabük il sınırına girdikten sonra otobüsü yer yer durdurulurken güvenlik güçleri taraftarları uzaklaştırarak otobüsün önünü açmaya çalıştılar. Kentin bazı mevkilerinde 'Karabük'e hoşgeldiniz' şeklinde yazılar yer alırken taraftarlar otobüsün geçişleri sırasında da el sallayarak bordo-mavili takıma destek verdiler. İl sınırından itibaren konvoylar eşliğinde Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen bordo-mavili kafile, kamp yapacağı Bağlarsaray Otel'e yerleşerek kampa girerken burada da ilgi odağı oldu. Bağlarsaray Otel Önünde yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu, bordo-mavili takımın otele yerleşmesi sırasında takımlarına yoğun ilgi gösterdi. Ellerinde meşaleler ve 'Bize her yer Trabzon' yazılı pankartlarıyla bordo-mavili futbolculara coşkulu tezahuratlarda bulunan taraftarlar, takımlarına büyük sevgi gösterilerinde bulundular. Yoğun ilgi nedeniyle otobüsten oyuncular güçlükle inerken güvenlik güçleri, taraftarlar önünde güvenlik şeridi oluşturdular.