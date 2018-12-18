Trabzonspor'a iki kötü haber birden

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da sakatlığı bulunan futbolculardan Arjantinli Jose Sosa'nın 4-6, Senegalli Zargo Toure'nin ise 2-3 hafta takımla çalışmalara katılamayacağı bildirildi.

Sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanan takım kaptanı Jose Sosa ve Zargo Toure'nin sağlık durumlarıyla ilgili bordo-mavili takımın taraftarlarını üzen açıklamalarda bulundu.

Güven, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sosa ve Toure'nin yapılan fiziki muayeneleri ve çekilen MR sonuçları değerlendirildiğinde, Sosa'nın sol bacak kas grubunda (kalf) ikinci derece yaralanma tespit edildi. Sosa, 4 ile 6 hafta arası takımla çalışmalara katılamayacak. Toure'nin ise sol ön uyluk (quadriceps) kasında birinci derece kas yaralanması saptandı. Bu oyuncumuzun da yaklaşık 2-3 hafta sonra çalışmalara başlamasını öngörmekteyiz."