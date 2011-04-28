-TRABZONSPOR'A 60 BİN TL CEZA İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a 60 bin TL ceza verdi. PFDK'nın bugünkü toplantısının ardından görüşülen dosyalar ve verilen cezalar açıklandı. Buna göre, Eskişehirspor maçındaki taraftar olayları nedeniyle 10 bin, bu maçta oyuncu kriterlerine uyulmaması nedeniyle de 50 bin olmak üzere bordo-mavili ekibe toplam 60 bin TL ceza verildi. Bucaspor-Fenerbahçe maçındaki taraftar olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye 20 bin, Bucaspor'a ise 10 bin, Beşiktaş maçında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Konyaspor'a 8 bin 750 ve Bursaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Manisaspor'a 10 bin TL ceza uygulandı. PFDK tarafından duyurulan diğer cezalar şöyle: 1 Maç Seyircisiz: Gebzespor, 21 Gün Hak Mahrumiyeti: Nevzat Tuna (Bursa Nilüferspor Başkanı) 15 Gün Hak Mahrumiyeti: Mehmet Soylu (Konyaspor yöneticisi), Siyami Arslan (Lüleburgazspor yöneticisi), 7 Gün Hak Mahrumiyeti: Mehmet İlhan (Bandırmaspor yöneticisi), 3 Maç: Yavuz Balaban (Adıyamanspor), Ahmet Yavuz (Bugsaşspor Antrenörü), Hasan Kemal Özdemir (Bugsaşspor Antrenörü), Gökhan Çalışır (Bugsaşspor), Emrah Metoğlu (Arsinspor), Mehmet Ali Yakışık (Belediye Bingölspor), Enver Danacı (Kırıkkalespor Antrenörü), Taner Yılmaz (Trabzonspor A2 Takımı Teknik Direktörü), Umur Erdoğan (Turgutluspor A2) 2 Maç: Ramazan Durdu (Giresunspor), Uğur Keskin (Pendikspor), Ahmet Taşyürek (Kırıkhanspor Teknik Direktörü), 1 Maç: Abdülkerim Durmaz (Pendikspor Teknik Direktörü), Murat Küçükyazıcı (Sivas 4 Eylül Belediyespor Antrenörü), Mehmet Ali çiçek (Torbalıspor Doktoru) 47 bin 500 TL: Samsunspor, 12 bin TL: Gebzespor 9 bin TL: Kırklarelispor, 7 bin 500 TL: Orduspor, 5 bin 600 TL: Adıyamanspor 4 bin TL: Belediye Vanspor, Nevzat Tuna (Bursa Nilüferspor Başkanı), 3 bin 500 TL: Adanaspor, 3 bin TL: Mardinspor, Bugsaşspor, 2 bin 100 TL: Çorumspor, 2 bin TL: 72 Batmanspor, Bin 500 TL: Sakaryaspor, Elazığspor, Sarıyer, Bin 200 TL: Belediye Bingölspor, Bin 50 TL: İnegölspor, Kırıkkalespor, Bin TL: Bayrampaşaspor, Malatyaspor, Yeni İskenderunspor, Yalovaspor.