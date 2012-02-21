Trabzonspor'a 11 yıllık haciz şoku

T24 - Trabzonspor Kulübü hakkında, yaklaşık 11 yıl önce, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki döner sistem reklam panolarının pazarlanmasına ilişkin sözleşmenin ihlal edilmesine göz yumduğu iddiasıyla, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin kararı doğrultusunda, haciz işlemi başlatıldı.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 25 Mayıs 2011 tarihli gerekçeli kararında, Ata Reklam Bilgisayar İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi “davacı”, Trabzonspor Kulübü Derneği, Mega Reklam Hizmetleri işletmecisi Mehmet Çakır, Yön Ajans Reklam Hizmetleri Sahibi Hasan Küçükdağ ve Reklam Müdürü Tuncay Erence ile İbrahim Deveci “davalı” taraf olarak yer aldı.

Gerekçeli kararda, davacı Ata Reklam'ın avukatı Cengiz Göksel'in mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, Mega Reklam Hizmetlerinin iştirakçilerinden İbrahim Deveci'nin, 2000 yılında Trabzonspor tarafından Avni Aker Stadı'nda bulunan döner sistem reklam panolarının pazarlanmasında kulüp adına görüşmeler yapmak üzere yetkili kılındığı anlatıldı.

Deveci'nin de reklam panolarının pazarlanması konusunda “Yön Ajans”ı yetkili kıldığı belirtilen dava dilekçesinde, ardından Yön Ajans ile Ata Reklam arasında varılan anlaşmayla panoların 2000-2001 sezonunda çeşitli reklamlarda kullanılması için Ata Reklam'a kiralandığı savunuldu.

Dilekçede, panoların Ata Reklam tarafından kiralanıp ücretinin tamamının ödenmesine rağmen başka bir reklam ajansına ikinci kez satıldığını, bunun üzerine Ata Reklam'ın 2001'de davalılara gönderdiği ihtarnameye rağmen sözleşmenin ihlalinin düzeltilmediği öne sürüldü.

Bu olayda Trabzonspor'un da sözleşmenin ihlal edilmesine göz yumduğu ve yükümlülüklerini yerine getirmediği için sorumlu olduğu ileri sürülen dilekçede, Ata Reklam'ın zararının karşılanması ve davalıların cezalandırılması istendi.

Cevap dilekçelerinden

Davalı Trabzonspor Kulübü Derneği'nin cevap dilekçesinde ise Hüseyin Avni Aker Stadı'nda teşhir edilecek saha içi reklam panolarının pazarlanması konusunda kulüp ile Kamera Reklam Turizm AŞ arasında 1999'dan başlayıp 2001 yılı sezonlarını kapsayan bir sözleşmenin bulunduğu anlatıldı.

Bu sözleşmenin 2000-2001 sezonunu içeren ikinci yıl yorumunda ise taraflar arasında uyuşmazlık çıktığı, Kamera Reklam tarafından pazarlama yapılmadığı ve sözleşme bedelinin de ödenmediği iddia edilen aynı dilekçede, bu nedenle reklam pazarlaması yapması için İbrahim Deveci'ye kulüp adına yetki verildiği ancak bu yetkinin sözleşme yapmayı kapsamadığı belirtildi.

Deveci'nin ise davacı Ata Reklam dahil bazı işletmelerle yaptığı sözleşmeler çerçevesinde paralar aldığı ancak bu ilişkileri kulübe aksettirmediği ifade edilen dilekçede, dolayısıyla davalı taraf ile Trabzonspor Kulübü arasında herhangi bir sözleşme bulunmadığı için davanın reddi istendi.

Diğer davalılardan Mega Reklam'ın işletmecisi Mehmet Çakır da dilekçesinde, Deveci'yi suçlayarak, Deveci'nin Mega Reklam adına sözleşme yetkisi bulunmadığını savundu.

Davalı Tuncay Erence de resmi yetkisi olmamasına rağmen reklam müdürü olarak görev yaptığı Yön Ajans adına Ata Reklam ile yapılan anlaşmaları imzaladığını ve tüm reklam bedelini alarak ücretini ödediğini ifade ederek, Mega Reklam'ın kendisinden aldığı parayı Trabzonspor Kulübü'ne vermediği için reklam işinin olmadığını öne sürdü.

Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme ise Trabzonspor Kulübü Derneği, İbrahim Deveci, Hasan Küçükdağ ve Tuncay Erence hakkındaki davanın kısmen kabulüne karar vererek, 8 bin doların Trabzonspor Kulübü Derneği, Küçükdağ ve Erence'den, 8 bin 750 doların da yine Trabzonspor Kulübü Derneği ile İbrahim Deveci'den yasal faizi ile birlikte alınarak davalı tarafa verilmesini kararlaştırdı. Mahkeme, Mehmet Çakır hakkındaki davanın ise reddine karar verdi.

Mahkemenin kararının ardından Ata Reklam'ın, mahkeme kararına rağmen alacağını alamadığı için Trabzonspor Kulübü hakkında icra takibi başlattığı ve söz konusu reklam şirketinin yetkililerinin icra işlemi için bugün kulübe geldiği belirtildi.

Ata Reklam yetkililerinden Kamuran Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor Kulübü'nden faiziyle birlikte toplam 106 bin lira alacaklarını olduğunu ancak kulübün parayı ödemediğini iddia ederek, “Trabzonspor'dan 106 bin lira alacağımız olduğu için icra işlemi başlattık. Bu konuda haciz için Trabzon 3. İcradan karar çıkardık” dedi.