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TRABZONSPOR 12. HAFTAYI DA LİDER OLARAK GEÇTİ ANKARA (A.A)

14 Kasım 2010 23:40

-TRABZONSPOR 12. HAFTAYI DA LİDER OLARAK GEÇTİ ANKARA (A.A) - 24.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Trabzonspor 12. haftayı da lider olarak geçti. Haftanın en önemli maçı Bursa Atatürk Stadı'nda Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynandı. Maçı kazananın, haftayı lider olarak geçeceği karşılaşmadan Jaja'nın golleriyle 3 puanla ayrılan Trabzonspor, rakibi Bursaspor'dan devraldığı liderliği korumasını bildi. Ligde 12. haftanın kapanış maçında ise Galatasaray, Manisaspor'u konuk etti. Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşmada Manisaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray kötü gidişini sürdürdü. Karşılaşmanın ilk golü, 32. dakikada Makukula'dan geldi. İlk yarısı 1-0 sona eren maçın ikinci golünü ise penaltıdan Simpson kaydetti. Maçtan puansız ayrılan Galatasaray, ligde 10. sırada yer alıyor. Günün diğer maçlarında, Kasımpaşa sahasında Sivasspor'u 2-0 yendi. İstanbul ekibinin gollerini, 61. dakikada Yekta, 90+3. dakikada Varela attı. Bu sonuçla Kasımpaşa 18. ve sonuncu, Sivasspor da 17. sıradaki yerini korudu. Gençlerbirliği ise sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş'ın ilk golü, Guti'den geldi. 45. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Murat'ın, Tabata ile girdiği pozisyon sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. 45+1. dakikada penaltı atışını kullanan Guti takımını 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş'ın ikinci golünü ise 90+5. dakikada Hilbert kaydetti. Bu skorla Beşiktaş ligde 6'ncı sıraya yükselirken, Gençlerbirliği ise yenilgiye rağmen 13. sıradaki yerini korudu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor da sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini, 50. ve 79. dakikalarda Tum kaydederken, Kardemir Karabükspor'un tek golü ise 89. dakikada Seric'den geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor bu galibiyetle ligde 4'üncü sıraya çıktı, Kardemir Karabükspor ise 2 basamak düşerek, 8'inci sırada yer aldı.  Ligde alınan sonuçlar, 13. haftanın programı ve puan durumu şöyle: -12. HAFTA SONUÇLARI- Konyaspor - Kayserispor: 0-1 Bucaspor - Ankaragücü: 0-0 Bursaspor - Trabzonspor: 0-2 Eskişehirspor - Medical Park Antalyaspor: 0-0 Gaziantepspor - Fenerbahçe: 2-1 Kasımpaşa - Sivasspor: 2-0 Gençlerbirliği - Beşiktaş: 0-2 Büyükşehir Bld.Spor - Kardemir D.Ç. Karabükspor: 2-1 Galatasaray - Manisaspor: 0-2 -13. HAFTA PROGRAMI- Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında ise Kasımpaşa-Gençlerbirliği, Manisaspor-Bursaspor, Sivasspor-Kardemir D.Ç. Karabükspor, Beşiktaş-Konyaspor, Medical Park Antalyaspor-Gaziantepspor, Trabzonspor-Eskişehirspor, Ankaragücü-Büyükşehir Bld.Spor, Kayserispor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Bucaspor karşılaşmaları yapılacak. -PUAN DURUMU- Spor Toto Süper Lig'de puan durumu şöyle: TAKIMLAR                     O   G   B   M   A   Y  AV   P  ----------------------------------------------------------- 1. TRABZONSPOR               12   9   2   1  29   8  21  29 2. KAYSERİSPOR               12   8   3   1  18   6  12  27 3. BURSASPOR                 12   7   4   1  21   9  12  25 4. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR       12   7   1   4  17  10   7  22 5. FENERBAHÇE                12   6   3   3  30  16  14  21 6. BEŞİKTAŞ                  12   6   2   4  19  12   7  20 7. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR  12   5   4   3  16  16   0  19 8. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 12   5   3   4  19  16   3  18 9. GAZİANTEPSPOR             12   4   5   3  10   9   1  17 10. GALATASARAY              12   5   1   6  14  17  -3  16 11. ANKARAGÜCÜ               12   4   3   5  16  18  -2  15 12. MANİSASPOR               12   5   0   7  17  20  -3  15 13. GENÇLERBİRLİĞİ           12   3   3   6  10  19  -9  12 14. ESKİŞEHİRSPOR            12   2   5   5   9  14  -5  11 15. KONYASPOR                12   2   3   7  11  20  -9   9 16. BUCASPOR                 12   1   5   6   5  13  -8   8 17. SİVASSPOR                12   1   4   7   9  28  -19  7  18. KASIMPAŞA                12   1   3   8  10  29  -19  6

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