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Spor

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın formasını emekli etti

06 Şubat 2020 20:25

Trabzonspor'dan sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı forması emekliye ayrıldı.

Trabzonspor Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sen dönene kadar" etiketiyle bir video yayınladı.

Yusuf Yazıcı ise paylaşımın altında "Çok büyük onur, çok büyük sorumluluk. Layık gören başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ederim. Bu kulübün tarihinde ufacık da olsa bir yere sahip olmanın onurunu yaşattınız bana" yorumunu yaptı.

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