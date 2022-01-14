Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'la anlaştı

Süper Lig lideri Trabzonspor, Kasımpaşa'da forma giyen eski oyuncusu Yusuf Erdoğan'la anlaştı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, bugün Trabzon'a gidecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.

Süper Lig'de topladığı 49 puanla en yakın rakibinin 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor , transferde hız kesmiyor. Karadeniz ekibi; Jean Evrard Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ın ardından 4. hamlesini Yusuf Erdoğan ile yaptı.

Kasımpaşa'ya makul bir bonservis ödenecek

Fırtına, sezon sonu İstanbul ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan kanat oyuncusu için Kasımpaşa'ya makul bir bonservis ödeyecek. İsmi sezon başı da Trabzonspor ile anılan ve Bordo Mavili ekibe gelmeyi çok istediği öğrenilen tecrübeli oyuncu bugün Trabzon'a gidecek, sağlık kontrolü sonrası resmi imzayı atacak.

Trabzonspor, 6 aylık sözleşmesi kalan Yusuf için Kasımpaşa'ya makul bir bonservis ödeyecek.