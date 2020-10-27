Trabzonspor yönetimi, Eddie Newton hakkında son kararını verdi

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da yönetim kurulu üyelerinin, Başkan Ahmet Ağaoğlu’na Eddie Newton ile yola devam edilmemesi yönündeki kararlarını ilettiği iddia edildi.

İlk 5 haftada 5 puan toplayan Trabzonspor, Fenerbahçe'ye de kaybedince İngiliz hoca Eddie Newton'ın kredisi tükenmiş ve bordo-mavili ekip yönetimi toplantı kararı almıştı.



Bugün gerçekleştirilen toplantıda Eddie Newton’un takımdaki geleceğini görüşen bordo-mavili yönetim İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yola devam edilmemesi yönünde karar aldı.

Trabzon yerel basınından 61.saat'ın son dakika haberine göre; Trabzonspor yönetim kurulu, Başkan Ahmet Ağaoğlu’na Eddie Newton ile yola devam edilmemesi yönündeki kararlarını iletti ve yeni teknik direktör konusunda tüm yetkiyi Ahmet Ağaoğlu’na verdi.