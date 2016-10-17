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Spor

Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın taraftara küfretti!

Bordo-mavili takımın Akhisar Belediyespor maçında, VIP tribününde tatsızlık yaşanda

17 Ekim 2016 12:23

Trabzonspor'da gerginlik artıyor. Trabzonspor'un İkinci Başkanı Nevzat Aydın'ın bir taraftara küfretmesi gerilimi had safhaya çıkardı.

Trabzonspor’un kendi evinde 1 puanla yetindiği Akhisar maçının devre arasında Protokol Tribünü’de olaylar yaşandı.

Sözcü'nün haberine göre; VİP tribününde oturan bir taraftarın şeref tribününe dönerek “50. Yılın Trabzonsporunda da biz Zeki’yi, Mustafa’yı mı izleyeceğiz? Bu nasıl takım yapmaktır” demesi üzerine, yönetici Nevzat Aydın kendisine dönerek “Si…… Gidin” demesiyle tribünde gerginlik hat safhaya ulaştı.

 

"Trabzonspor taraftarına terbiyesizlik yapmayacaksınız"

 

Nevzat Aydın’ın taraftara küfür ettiğini gören bir başka taraftarsa yöneticilere "Siz Trabzonspor taraftarına bağıramazsınız, terbiyesizlik yapmayacaksınız" sözleriyle tepki gösterdi.

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