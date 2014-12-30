Trabzonsporlu yöneticiyi demir çubuklarla döven saldırganlar yakalandı

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Dr. Köksal Güney, Trabzon'da kimliği belirsiz kişiler tarafından kafasına demir çubukla vurularak darp edildi.

Trabzonspor'da Genel Sekreterlik görevi yürüten Doktor Köksal Güney kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kafasına demir çubukla vurulmak suretiyle darp edildi.

Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güney'in Beyin Cerrahi bölümünde tadavi altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan yönetici Güney'e saldıran 2 kişiden biri emniyet görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Diğer saldırganın yakalanması için çalışmalar ise halen devam ediyor.