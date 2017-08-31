Trabzonspor yöneticisi Gökhan Saral: İyi yolda ilerliyoruz

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, mevcut ekonomik şartlara rağmen iyi bir takım oluşturduklarını belirtti “Sportif ve ekonomik başarıyı beraberce yakalama hedefindeyiz” dedi.

Gökhan Saral, DHA’ya yaptığı açıklamada Trabzonspor’un ligin iddialı ekiplerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Herkes takımımızın kalitesini farkında. Böyle kaliteli bir ekip oluşturmak mevcut ekonomik şartlar altında çok zor. Biz bunu başardık. İddialı bir takım oluşturduk. Eksiklerimiz olmasına rağmen Trabzonspor\'un yeniden zirveye oynayabilecek bir takım haline geldiği ortadadır. İyi yolda ilerliyoruz. Rakiplerimiz de bu süreçte eksiklerini gidermek adına önemli hamleler yaptılar. Ama bugün her kulübün öncelikle düşünmesi gereken, ekonomik şartlardır. Dünya\'nın ekonomik açıdan darboğazda olduğu ve 15 Temmuz darbesi sonrası özellikle dövizdeki artışa bağlı olarak Türk ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar ortadayken kulüplerin sorumsuzca borçlanması akla ziyandır\" dedi.

MENEJER SİSTEMİ DÜZENLENMELİ

Türk futbolunun ciddi sportif ve ekonomik sıkıntılarla boğuştuğuna dikkat çeken Saral \"Türk futbolu ciddi sportif ve ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Bunun önemli nedenlerinden biri de mevcut menajerlik sistemidir. Ahbap çavuş transferleri ve yüksek menajerlik ücretleri kulüplerimizin içinde bulunduğu batağın en önemli sebebi. Pazarladığı futbolcudan fazla kazanan menajerler var. Bir menajer aynı oyuncuyu aynı sezonda birden fazla kulübe satıp para kazanabiliyor. Bu sistem kulüplerimizin ufkunu daraltmakla birlikte içinde bulundukları sıkıntının en önemli sebeplerinden biri. Kulüplerimizi zor durumda bırakan bu sistem, devlet eliyle düzenlenmeli ve hukuken mercek altına alınmalıdır. Bu sistem içerisinde, mevcut ekonomik şartlar altında kulüplerin kendi ayakları üzerinde durması zor. Olması gereken, kulüplerin devlet desteği olmaksızın ekonomik olarak yönetilebilir durumda olmalarıdır. Biz göreve geldiğimiz günden beri borçlanmadan harcama yapmaya, bütçe açığını minimize etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“GÜNÜ KURTARMIYORUZ”

Türk futbolunun gelecekteki en önemli gündeminin kayyum olacağına işaret eden Saral, açıklamalarını şunları söyledi:

“Kulüplerin kayyuma devredilme ihtimalinin en fazla hissedilir olduğu bir dönemde Trabzonspor yönetimi, bu ihtimalin karşısında direnen en önemli kulüptür. Biz yönetim olarak günü kurtarmaya yönelik popülist harcamalar yerine rasyonel bir plan dahilinde hareket ediyoruz. Tüketerek büyümenin sürdürülebilir olmadığının ve üretmek zorunda olduğumuzun farkındayız. Takımımız iyi yolda. Devraldığımız enkaz bugün değerli bir cevhere dönüştü. Bu cevheri daha da değerlendirebilmek için yoğun mücadele ediyoruz. Sportif ve ekonomik başarıyı beraberce yakalama hedefindeyiz. Bunu da başarabilecek güçteyiz. Boşa harcayacak, birilerin gönlü ve cebi hoş olsun diye gözden çıkaracak bir liramız yok.”

“FIFA NEŞTERİ VURACAK”

Futbolda şike iddalarına ilişkin devam eden FIFA süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Saral, “FIFA nezdinde şike dosyası ile ilgili yaşanan gelişmeler beklediğimiz gelişmelerdi. FIFA, yerel federasyonlara yaptırım uygulayacak hukuki güce sahip. Biz haklılığımızın tescili ve haklarımızın iadesi için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Temiz futbol isteyen, hakka, hukuka, adalete inanan ve güvenen herkesin desteği bizimle birlikte. Düşüncemiz ve izlenimimiz odur ki; FIFA neşteri vuracak ve Türk futbolunda taşlar yerinden oynayacak!” diyerek açıklamalarını noktaladı.

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