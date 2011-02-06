-TRABZONSPOR YARA ALDI TRABZON (A.A) - 06.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Medical Park Antalyaspor, golsüz berabere kaldı. İkinci yarıda baskılı bir futbol ortaya koymasına karşın çok net gol pozisyonu üretmekte zorlanan bordo-mavililer, aradığı golü bulmayı başaramayınca karşılaşmadan 2 puan kaybıyla ayrılmak zorunda kaldı. Bordo-mavililer, Medical Park Antalyaspor beraberliği ile ligin ikinci yarısında oynadığı 3 maçta 7. puanını kaybederek rakipleriyle puan farkı bakımından önemli bir avantajı kaybetmiş oldu. 55. dakikada Selçuk'un uzun pasında, ceza yayı üzerinde Burak Yılmaz topu kafa ile ileriye doğru çıkan kaleci Ömer'den kurtardı. Ancak boşta kalan topu savunmada Yenal uzaklaştırmayı başardı. 74. dakikada Jaja'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ömer sağ köşesine doğru gelen topu güçlükle kornere çelmeyi başardı. 82. dakikada ceza alanı içindeki Kenan'ın yerden plase şutunda, kaleci Onur sol köşesine gelen topu iki hamlede kontrol etti. 90+2. dakikada ceza yayı üzerinde Jaja'dan sıyrılan Kenan'ın şutunda, kaleci Onur sol tarafına doğru gelen topun sahibi oldu. Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx Trabzonspor: Onur xx, Serkan xx, Giray xx, Mustafa Yumlu xx, Cale xx, Selçuk xx, Colman xx (Dk. 87 Pawel ?), Engin xx (Dk. 72 Alanzinho x), Burak xx (Dk. 81 Yattara x), Jaja xx, Umut xx Medical Park Antalyaspor: Ömer xxx, Erkan xx, Ali Turan xxx, Radeljic xx, Yenal xx, İbrahim xx, Kerem xx (Dk. 65 Kenan xx), Sedat xx, Ali Zitouni xx, Mehmet Yılmaz xx (Dk. 88 Djihoua ?), Tita xx (Dk. 89 Veysel ?) Sarı kartlar: Dk. 34 Cale, Dk. 38 Serkan, Dk. 70 Mustafa Yumlu, Dk. 90 Giray (Trabzonspor) Dk. 35 Yenal, Dk. 73 Sedat, Dk. 74 Kenan (Medical Park Antalyaspor) Kırmızı kart: Dk. 90+4 Kenan (Medical Park Antalyaspor)