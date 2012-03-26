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Ekonomi

Trabzonspor, Uzungöl'deki HES projesi için onay aldı!

Trabzonspor, yıllık 10 milyon dolar gelir hedeflenen HES Projesi'nde uygunluk raporu aldı. Projede ihale aşamasına gelindi.

26 Mart 2012 21:10

 

Trabzonspor Kulübünün, Uzungöl’de yapacağı Hidroelektrik Santrali (HES) projesi için ‘uygunluk raporu’ aldığı bildirildi.
 
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, ''Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu, Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic. Ltd. Şti üzerinden yürütülen 28 MW kapasiteli ve yıllık 10 milyon dolar gelir hedeflenen 'Uzungöl Regülatörü HES Projesi' için, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün oluşturduğu bilirkişi kurulu tarafından 'uygunluk raporu' alındı'' ifadesine yer verildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Buna göre ÇED raporunun onaylanmasıyla askı süreci başlatılarak, finansman modeli belirlenmesiyle proje ihale aşamasına getirilmiş oldu. Söz konusu projenin hayata geçirilmesiyle Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş., Trabzonspor Futbol A.Ş.'den alacaklarının tahsili konusunda da çok ciddi bir kaynak elde etmiş olacak.''
 
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TrabzonsporUzungöl HES projesi için onay aldı

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