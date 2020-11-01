Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için kısa süre önce Antalyaspor'dan ayrılan Tamer Tuna ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavili takımın kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor'da kötü gidişin faturası İngiliz teknik adam Eddie Newton'a kesildi ve yollar ayrıldı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren bordo-mavili yönetim, Tamer Tuna ile el sıkıştı.



Daha önce Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna, Göztepe, Sivasspor ve Antalyaspor'da görev yapmıştı.

Son olarak bu sezon Antalyaspor'u çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam bu sezon 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Bu sonuçların ardından Antalyaspor yönetimi kendisiyle yolları ayırmıştı.