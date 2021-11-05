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Spor

Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kadrosunda 3 eksik

05 Kasım 2021 16:40

Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da maçın kamp kadrosunu açıklandı. Kadroda Gervinho, Bruno Peres ve Edgar Le yer almadı. Sakatlığını atlatan Cornelius ise kafileye dahil edildi.

Trabzonspor 'un Süper Lig ’in 12. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Gervinho, Bruno Peres ve Edgar Le yer almadı. Sakatlığını atlatan Cornelius ise kafileye dahil edildi.

İşte kadro;

Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Dorukhan, Hugo, Hüseyin, Ahmetcan, Denswil, Tronsen, İsmail, Berat, Siopis, Bakasetas, Hamsik, A.Parmak, Yunus, A.Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny

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