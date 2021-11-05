Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kadrosunda 3 eksik

Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da maçın kamp kadrosunu açıklandı. Kadroda Gervinho, Bruno Peres ve Edgar Le yer almadı. Sakatlığını atlatan Cornelius ise kafileye dahil edildi.

Trabzonspor 'un Süper Lig ’in 12. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Gervinho, Bruno Peres ve Edgar Le yer almadı. Sakatlığını atlatan Cornelius ise kafileye dahil edildi.

İşte kadro;

Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Dorukhan, Hugo, Hüseyin, Ahmetcan, Denswil, Tronsen, İsmail, Berat, Siopis, Bakasetas, Hamsik, A.Parmak, Yunus, A.Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny