-TRABZONSPOR UMUDUNU YİTİRMEDİ TRABZON (A.A) - 30.07.2011 - Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, taraftarların desteğiyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Benfica ile yapacakları rövanş maçında bir büyük zafere daha imza atmak istediklerini söyledi. Yener, yaptığı açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın biletlerinin satışa çıktığını ve karşılaşmaya büyük ilgi gösterileceğini düşündüklerini ifade ederek, ''Olimpiyat Stadı'nda 61 bin taraftar hedefimizi daha önce gerçekleştirdik. Yine aynı hedefimiz var. İstanbul'da zor bir maça çıkacağız ve taraftar desteği bizim için çok önemli. Onların desteği ile Olimpiyat Stadı'nda Benfica karşısında istediğimiz sonucu alıp bir büyük zafere daha imza atmak istiyoruz'' dedi. Benfica ile ilk maçta 2-0 yenilmelerine karşın takımın mücadelesinin kendilerine güven verdiğini vurgulayan Yener, şunları söyledi: ''İlk maçta oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Hak etmediğimiz bir sonuçtu. Ancak umudumuzu yitirmedik. Tüm taraftarlarımızdan böyle düşünmelerini istiyoruz. Asla teslimiyetçi olmayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için elimizden geleni yapacağız. Futbolcular da bu bilinçte. Onlara güveniyoruz. İstanbul'daki maç Portekiz'deki gibi olmayacak. Buna yürekten inanıyoruz.'' -HÜCUMA TAKVİYE- Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş'in forvette Henrique ve Burak Yılmaz'ın yanı sıra, ilk maçta forma vermediği Halil Altıntop'u da görevlendirmesi bekleniyor. 2-0'ın rövanşında mutlaka goller bulması gereken bordo-mavili takımda Güneş, Halil Altıntop ile forveti güçlendirmesi halinde Benfica maçında ikinci yarıda oyundan aldığı Alanzinho'yu yedek kulübesinde oturtacak. -''ŞAMPİYONLUK TRABZONSPOR'A VERİLSİN''- Bu arada, Trabzonspor'da, dün Asbaşkan Nevzat Şakar'ın da futbolda şike soruşturması kapsamında ifadesi alınıp serbest bırakılmasının ardından kentteki yerel gazeteler Trabzonspor'un aklandığını ve şampiyonluğun bordo-mavili kulübe verilmesi yönündeki haberlere yer verdiler. Kuzey Ekspres Gazetesi, ''Daha ne bekliyorsunuz? Verin artık şu şampiyonluğu'' başlığıyla verdiği haberde ''Şike yaptığı tespit edilen Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun iptal edilerek Trabzonspor'a verilmesi için artık hiçbir engel kalmadı. Bu konuda tüm gözler TFF'nin alacağı karara çevrildi'' dedi. Karadeniz'de İlkhaber Gazetesi, ''Artık tamamen aklandık. Kupamızı verin'' şeklinde başlık atarak, ''Şike soruşturmasında son Trabzonsporlu Nevzat Şakar da serbest bırakıldı. Şimdi tamamen aklanan bordo-mavililer, şampiyonluk kupasını istiyor'' ifadesini kullandı. Karadeniz Gazetesi ise ''Ve Trabzon tertemiz'' başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberde, Trabzonspor'un soruşturma kapsamında tamamen temize çıktığını kaydetti.