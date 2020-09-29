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Spor

Trabzonspor, Uğurcan Çakır için 18 milyon Euro'dan düşük teklifleri kabul etmiyor

29 Eylül 2020 14:27

Trabzonspor, Uğurcan Çakır için gelen tekliflerde asla taviz vermiyor. 18 milyon Euro'dan aşağısı için pazarlık bile yapmayan bordo-mavililer, 24 yaşındaki kalecinin değerini koruyarak daha büyük kulüplere gitmesini hedefliyor.

24 yaşındaki milli kaleciye Avrupa'dan gelen teklifler şu an için temkinli bir şekilde karşılanıyor.

İngiltere'den Sheffield United ve Fransa'dan Rennes kulüpleri Uğurcan Çakır için bordo-mavili kulübün kapısını çaldı. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, genç eldiveni sadece ve sadece değerine göre satmaya sıcak bakıyor.

2021'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım formasıyla Uğurcan'ın kendini tamamen göstereceği de düşünülüyor. Böylece daha büyük kulüplerden daha iyi tekliflerin geleceği hesaplanıyor.

Geçen sezon Yusuf Yazıcı'yı Lille'e 17.5 milyon Euro'ya satan, bu sezon da Alexander Sörloth'un 20 milyon Euro değerle RB Leipzig'e gitmesinin yolunu açan Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın hem daha iyi yerlere hem de daha yüksek bedellere satılabileceği ne inanıyor.

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