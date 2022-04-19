Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleye Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçın VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

Ligde 73 puanla lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final hedefi için avantajlı sonuçla sahadan ayrılmak istiyor.

Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak yarı final maçının rövanşı ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Kouassi, Cornelius

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carelo, Campanharo, Attamah, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic

En son 1984 yılında

En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanarak 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor.

Kayserispor Beşiktaş ve F.Bahçe'yi eledi

Kayserispor 3. turdan başladığı kupa serüveninde sırasıyla Artvin Hopa (3-0), Iğdır FK (4-0), 68 Aksaray Bld.'yi (4-0) saf dışı bıraktı. Son 16 turunda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de on kişiyle 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde Beşiktaş'ı yine deplasmanda 2-1 yenip yarı finale çıktı.

Trabzonspor 9 kez kupaya uzandı

Kayserispor 3. turdan başladığı kupa serüveninde sırasıyla Artvin Hopa (3-0), Iğdır FK (4-0), 68 Aksaray Bld.'yi (4-0) saf dışı bıraktı. Son 16 turunda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de on kişiyle 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde Beşiktaş'ı yine deplasmanda 2-1 yenip yarı finale çıktı.