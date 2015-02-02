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Spor

Trabzonspor transferin son gününde Aytaç Kara'yı aldı

Trabzonspor, ara transfer döneminin son gününde Eskişehirspor'un genç oyuncusu Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı.

02 Şubat 2015 23:43

Trabzonspor, Aytaç Kara için 2 milyon 100 bin Euro bonservis ücreti öderken, Emre Güral'ı bonservisi ile Mustafa Yumlu'yu da kiralık olarak Eskişehirspor'a gönderdi.

Eskişehirpsor Kulübü Basın Sözcüsü Fatih Sezer, yaptığı açıklama ile bu transferi doğruladı.

Trabzonspor Kulübü ise resmi internet sitesinden 'Profesyonel futbolcu Aytaç Kara'nın, kulübümüze transferi konusunda, Eskişehirspor Kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" açıklamasını yaptı. 
Altay alt yapısında yetişen 21 yaşındaki oyuncu, orta sahada görev yapıyor. 

Eskişehirspor ayrıca, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nden de orta saha oyuncusu Sezer Öztürk'ü kadrosuna kattı. 

 

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