Trabzonspor transferde 4 imza attırdı

Trabzonspor yönetimi, "10 oyuncu alınmazsa giderim" diyen teknik direktör Vahid Halilhodzic'i ve taraftarları memnun etmeyi sürdürdü.

Günün ilk transfer açıklaması Oscar Cardozo ile ilgiliydi. Bordo-mavili ekip Cardozo ile üç yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Cardozo yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak. Ayrıca maç başına 12 bin Euro alacak. Dün gece Trabzon’a gelen Paraguaylı golcü için eski kulübü Benfica’ya 5 milyon Euro bonservis ödenecek.

Trabzonspor daha sonra Cezayirli savunma oyuncusu Carl Medjani ile üç yıllık anlaşma sağlandığını da borsaya bildirdi. Bordo-mavili kulüp, Medjani'ye üç sezon için toplam 3.5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.

Gün içinde biten bir başka transfer ise Fatih Atik transferi oldu.

Fransa'nın Guingamp takımında forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Fatih Atik ile iki yıllık anlaşmaya vardığını borsaya bildiren Trabzonspor, Fatih'e iki sezon için toplam 2 milyon 850 bin lira garanti ücret ödeyecek.

Antalyaspor'un savunma oyuncusu Musa Nizam ile de dört yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldı.

Transferi konusunda Milan ile anlaşmaya varılan Kevin Constant ise yarın Türkiye'ye gelerek imza atacak.