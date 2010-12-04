-TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ GÜNEŞ: "KAZANMAYI HAK ETTİK" TRABZON (A.A) - 03.12.2010 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bucaspor karşısında kazanmayı hak ettiklerini söyledi. Güneş, 2-0 galibiyetleriyle sona eren maçın ardından yaptığı değerlendirmede, sahalarında kazanmaları gereken bir karşılaşmayı oynadıklarını belirterek, ''O niyet ve iştah ile maça başladık. İlk dakikadan itibaren pozisyonlar bulduk ve golü de attık'' dedi. Ancak daha sonra rakibin de iyi paslar yapıp hücuma çıktığını ifade eden Güneş, ''Top kayıpları da olunca gol şansları verdik. Daha sonra kontrollü oynamaya çalıştık ve başarılı olduk. Bir penaltı golü de bularak maçtan galibiyetle ayrıldık. Böylesine bir maçta kazanmak önemliydi. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum'' diye konuştu. Trabzonspor'un lider olmasının herkesi beklenti içine soktuğunu anlatan Güneş, şunları söyledi: ''Çok farklı galip gelmemiz ve çok iyi oynamamız, rakibe şans vermememiz bekleniyor. Bu her maçta olmaz. Bu beklenti baskıya ve güvensizliğe neden olur. Artık günümüzde hiçbir rakip 'gel sen gol at direnmeyeceğiz' demiyor. Önemli olan takım disiplini. Beni bu akşam en çok memnun eden Cale'nin mükemmel oynamasıydı. Çünkü çok eleştirilen bir oyuncuydu.'' -AYBABA'NIN AÇIKLAMASI- Bucaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise oyunun başında gol yediklerini belirterek, ''Bu Fenerbahçe maçında da böyle oldu. Tabii gol yeyince konsantrasyonunuz bozuluyor. Zaten gücünüz ve kaliteniz belli. Sıkıntılar maçın başında başlıyor'' dedi. Yedikleri gol sonrası 4-5 gol pozisyona girdiklerini ifade eden Aybaba, ''Gol yollarında sıkıntı yaşıyoruz. Maalesef ne kadar çalışırsak çalışalım bu mevkideki oyuncuların gol atma becerisini geliştiremiyorsunuz. 3 genç oyuncuyu bu maçta oynattık. Bucaspor'un geleceği bunlara bağlı. Devre arası 2-3 oyuncu takviye yaparak ligde kalıcı olacağız'' diye konuştu. Aybaba, geçen sezon Bursaspor'un şampiyon olarak bir milat yaptığını, Trabzonspor'un bu yıl şampiyonluğu daha çok hak ettiğini sözlerine ekledi. -UMUT BULUT, 61. GOLÜNÜ ATTI- Trabzonspor'un forvet oyuncusu Umut Bulut, karşılaşmanın 6. dakikasında attığı gol ile bordo-mavili takımdaki 61. golünü kaydetti. Umut Bulut, bu sezon ligdeki gol sayısını da 7'ye çıkardı. -COLMAN'DAN SİFTAH- Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Gustavo Colman ise penaltıdan attığı gol ile bu sezon ligdeki ilk golünü attı. Geçen sezon ligde 9 golle Umut Bulut'un ardından bordo-mavili takımda en fazla ikinci golü kaydeden Arjantinli oyuncu, ligin 15. haftasında siftah yapmış oldu. Geçen günlerde çocukları olan Colman ve Engin Baytar, bordo-mavili takımın ikinci golünün ardından bebek sallama hareketi yaparak sevinç yaşadılar. -MAÇTAN SONRA KOLBASTI- Bucaspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdüren bordo-mavili takımda, futbolcular maçın bitimin ardından orta alanda toplanarak kolbastı oynayıp taraftarlarla birlikte galibiyetin sevincini yaşadılar. Daha sonra taraftarların isteği üzerine Engin Baytar, taraftarlara üçlü çektirdi. -TARAFTARLAR GÜNEŞ'İ BEKLEDİ- Karşılaşmanın bitiminin ardından kale arkası ve maraton tribünde bulunan iki grup teknik direktör Şenol Güneş'i çağırdı. Soyunma odasına giden ve daha sonra basın toplantısına katılan Güneş, tekrar sahaya dönerek taraftarları selamladı. Taraftarlar, Şenol Güneş lehine tezahüratlar yaparak başarılı çalıştırıcıya destek verdiler.