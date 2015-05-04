Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: Beni sonuç değil, süreç ilgilendiriyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-0'lık Beşiktaş yenilgisini yorumlarken, "Beni sonuç değil, süreç ilgilendiriyor. Burası Trabzon ve maalesef burada olumsuz cereyan eden atmosferi yaşıyoruz" dedi.

90 dakikayı yorumlayarak sözlerine başlayan Ersun Yanal, "Pozisyon olarak kısır bir maç. Golün olduğu dakikaya kadar önemli pozisyon yoktu. Ortada geçen bir maçtı. Her iki takım kontrollü başladı, kontrollü devam etti. Onlar orta sahadan fedakarlık yaptı, biz de yaparken golü yedik" dedi.

Maç sırasında tribünlerden Erkan Zengin'e gelen tezahüratlara da değinen Ersun Yanal, "Olumsuz bir atmosfer cereyan etti maalesef, Trabzon'da bunu yaşıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Zaman zaman kaybedip, zaman zaman kazanıyoruz. Meşakkatli bir süreçten geldik. Afrika Kupası ve sakatlıklardan dolayı 3'te 2'lik bölüm rotasyona uğradı. Daha önce elimizdeki kadroyla Galatasaray'ı yendik. Elimizdeki kadro bu, böyle mücadele veriyoruz. Bu mağlubiyeti Galatasaray maçıyla kıyaslarsak hiç de birbirini andırmıyor. Taraftarın ve diğer herkesin bize saygı göstermesi lazım. Oyuncular bir ritim yakalamak ve bu ritmi götürmek için çalışıyor. Emin olun ki; herkesten çok biz kazanmak istiyoruz. İnişli çıkışlar var. Eksik kadroyla mücadele var. Bunlar önemli değil. Kendi sahanda oyuncuna tepki göstermek oldukça düşündürücü bir şey" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını aktardı.

Oyuncu tercihleri konusunda taraftarların memnuniyetsizliğine de değinen Ersun Yanal, "Yaklaşık 500 tane maça çıktık. Bir süreç idare ediyoruz. Süreç içerisinde o anda kararlar verip uyguluyoruz. O andaki kararlarla eleştiriliyoruz ki; haksızlık. Bu büyük haksızlık, bunun sorumluluğundaki teknik adamlar buna göre değerlendirme yapar. Ben sonuca göre değil süreci yaşıyorum. Beni sonuç değil, süreç ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

Özer'in çıkarken taraftar tepkisiyle ilgili olarak ise Yanal, "Özer'in yapması gereken şey belliydi. Çıkarken gelip yedek kulübesine oturmalıydı. Çok üzülmüş olmalı ki soyunma odasına gitti. Bunu daha sonra konuşuruz" yorumunu yaptı.