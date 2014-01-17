Trabzonspor taraftarları Yargıtay'ın şike kararını kutladı

Trabzon'daki Atatürk Alanı’nda toplanan bir grup Trabzonspor taraftarı, futbolda şike ve teşvik primi davası kararlarının Yargıtay tarafından onanmasını kutladı.

Futbolda şike davasına ilişkin kararların Yargıtay tarafından onanmasının ardından yaklaşık 100 kişilik bordo mavili taraftar grubu, Atatürk Alanı’nda toplanarak gösteri yaptı.

‘Kupa gelsin kupa’, ’Adalet istiyoruz’ sloganı atan grup, geçtiğimiz günlerde bazı tribün liderlerinin 6222 sayılı yasa kapsamında stada girişlerinin yasaklanmasını da protesto etti. İki taraftar üzerine ‘Suçu 6222’den idam’ şeklinde yazılı kefen giyerek kararı eleştirdi.

Trabzonspor lehine sloganlar atan ve meşaleler yakan grup eylemlerinin süreceğini dile getirdi.