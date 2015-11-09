Trabzonspor taraftarı sahaya yabancı madde yağdırdı; yönetim, maç öncesi üst aramasını eleştirdi

Trabzonspor yönetimi, Süper Lig'in 11. haftasındaki Medipol maçı öncesinde taraftarların tepeden tırnağa aranmasına tepki göstererek, "Trabzonspor taraftarı tribünlere bıçakla ve silahla girmez, protestosunu demokratik ölçülerde yapar" açıklamasını yaptı. Taraftarların stada giriş öncesinde arandığı maçta, Trabzonsporlu taraftarların bulunduğu tribünden atılan yabancı maddeler Medipol Başakşehir kalecisi Volkan Babacan ile Yalçın Ayhan'a isabet etmişti.

Trabzonspor yönetiminin, taraftarların üstlerinin açıklanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

"Takımımızın Medipol Başaşakşehir ile oynadığı karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlarımız stadyuma alınırken futbol sahalarında bir ilk gerçekleşmiş ve taraftarlarımız daha önce örneğine rastlanmamış bir uygulamayla ayakkabıları çıkartılmak suretiyle tepeden tırnağa aranmıştır. Taraftarlarımıza yönelik bu aşağılayıcı tavrı tasvip etmediğimizi ve şiddetle kınadığımızı belirtmek isteriz. Türkiye’de X-Ray cihazlarıyla donatılması gereken stadyumlarda neler yaşandığını unutmuş değiliz. Trabzonspor taraftarı tribünlere bıçakla ve silahla girmez, protestosunu demokratik ölçülerde yapar. Türk futbol tarihinde yaşanan bu ilk uygulamanın bundan sonra başka stadyumlarda da uygulanıp uygulanmayacağının takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz."

Yabancı madde sebebiyle anons yapıldı

Trabzonspor-Başakşehir Medipol maçında, Trabzonsporlu taraftarların bulunduğu tribünden atılan yabancı maddeler Medipol Başakşehir kalecisi Volkan Babacan ile Yalçın Ayhan'a isabet etmişti. Mücadelenin 57. dakikasında Volkan Babacan ceza sahasında sırtına gelen yabancı madde sebebiyle yerde kamış; bu sırada oyun dururken, aynı bölgeye gelen Yalçın Ayhan'a da yabancı madde atılmıştı.



Yaşananlar sonrasında hakem Fırat Aydınus'un isteğiyle Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak, taraftarları sakin olmaya çağırırken aynı anda yapılan anonsla taraftarlar uyarılmıştı.

