Trabzonspor stoper ve forvet arıyor

T24 - Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, gelecek yıl için öncelikli olarak stoper ve forvet arayışında olduklarını, orta sahaya ise alternatif isimler baktıklarını söyledi.





Camianın, Ziraat Türkiye Kupası final maçına odaklandığına işaret eden Hacısalihoğlu, ''Gerek basın mensuplarında, gerekse taraftarlarda ve camiada sadece kupaya bir yönelme var. Bütün konsantre o yönde. Ama biz Eskişehirspor maçına da ondan sonraki maçlara da çok önem veriyoruz'' dedi.





Ömer Aysan'ın sözleşmesinin feshedilmesinde Şenol Güneş'in doğru karar verdiğine inandıklarını belirten Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:





''Şenol hocayla anlaştığımız günlerde, kendisine verdiğimiz sözler vardı. Bunlardan bir tanesi de gönülden Trabzonsporlu olduğuna inandığımız bir teknik adamla çalışmanın rahatlığı içerisinde hareket etmekti. Bu nedenle futbolcu alma veya gönderme konusunda tüm yetkileri hocamıza vermiştik. Oda kendi görüşleri doğrultusunda bu işi tartıp Trabzonspor'un menfaatlerini göz önüne alarak Ömer Aysan'ın gönderilmesi konusunda bir karar verdi. Biz de bunu tartışmasız uyguladık. Yönetim kurulu olarak hocamızın doğru karar verdiğine inanıyoruz.''





Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da karşılaşacaklarını anımsatan Hacısalihoğlu, kupa finalinin bu kentte oynanması konusunda kendilerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti.





Şanlıurfa'da final maçını oynama konusunda herhangi bir sıkıntılarının bulunmadığını, ancak kararın emri vaki olmasına karşı olduklarını vurgulayan Hacısalihoğlu, ''Trabzonspor'un haberi olmadan bir değerlendirme yapılarak kupa finalinin Şanlıurfa'da oynanmasına karar verildi.Yoksa Şanlıurfa'da oynamaktan yana her hangi bir çekincemiz veya itirazımız yoktu'' diye konuştu.





Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda tadilat çalışmaları başlatıldığını bildiren Hacısalihoğlu, Turkcell Süper Lig'de yapacakları Denizlispor maçının İstanbul'da yapılması yönünde TFF'nin izin vereceğini düşündüklerini söyledi.







Hutchinson'un transferi







Trabzonspor'un geçen sezon ilgilendiği Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'un, PSV Eindhoven'la anlaşmasını değerlendiren Hacısalihoğlu, ''Demek ki Trabzonspor doğru tespitler yapıyor ve doğru arayışlar içerisinde'' dedi.





Futbolcuya yüklü bonservis teklifi yapmalarına rağmen gelmediğini, transferi gerçekleşmediği için üzgün olduklarını ifade eden Hacısalihoğlu, gelecek sezon yapacakları transferler konusunda şunları söyledi:





''Transferi gerçekleşmediği için üzgünüz. Ama ilgilendiğimiz oyuncuların başında yer alıyor ifadesi doğru değil. Biz gelecek yıl için öncelikli olarak stoper ve forvet arıyoruz. Orta sahaya ise alternatif isimler bakıyoruz. Bunların bir kısmı kamuoyuna yansıyan, bir kısmı ise bilinmeyen oyuncular. Türkiye kupası finalini arzu ettiğimiz gibi tamamladıktan sonra transfere daha çok yoğunluk vererek istediğimiz transferleri yapmayı arzu ediyoruz.''