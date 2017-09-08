Trabzonspor Sosa’yı KAP'a bildirdi

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) orta saha oyuncusu Jose Sosa’nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Milan ile görüşmelere başlandığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.\'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “AC Milan kulübünün profesyonel futbolcusu Jose Ernesto Sosa\'nın kulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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