Trabzonspor, şike davası için CAS'a başvurdu

Trabzonspor Kulübü, 2010-2011 sezonundaki şike davası sürecine ilişkin FIFA'nın "sürece müdahil olmama" yönündeki kararının ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvuruda bulundu.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Bordo-mavili kulübün UEFA ve FIFA ile ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, yaptığı açıklamada, FIFA Disiplin Komitesi Başkanı'nın yetkisi olmadan Karadeniz temsilcisinin dosyasını reddettiği gerekçesiyle CAS'a başvurduklarını söyledi.

Yaklaşık 1 aylık çalışmanın ardından bu hafta içerisinde devam eden şike soruşturması süreciyle ilgili harç yatırdıklarını belirten Bülbüloğlu, "FIFA Disiplin Komitesi Başkanı dosyamızı yetkisi olmadan reddettiği için biz de CAS'a müracaat ettik. 40 bin avro civarında da bir harç yatırdık. CAS'tan duruşma gününü bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bülbüloğlu, CAS'tan olumlu karar çıkması halinde, FIFA Disiplin Komitesinin konuyu ele alarak karar vereceğini bildirdi.