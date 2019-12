Trabzonspor Şenol Güneş'i istiyor

Trabzonspor yönetim kurulu, Kulüp Başkanı Sadri Şener'in de istemiyle Güney Kore'de takım çalıştıran Şenol Güneş'i tekrar takımın başına getirmek için fikir birliğine vardı.



Yener:”Güneş'e çok sıcak bakıyoruz”



Yönetimin önümüzdeki günlerde Şenol Güneş'e teklifte bulunacağı, Başkan Sadri Şener'in de bu konuda ısrarcı olduğu bildirildi. Genel Sekreter Hasan Yener ise Şenol Güneş'in listelerinin üst sıralarında olduğunu belirtti, “Şu anda her hangi bir isme teklif yapmadık. Ama Şenol Güneş, camiamızın da sıcak baktığı isimlerden birisi” dedi.



"Teklif yok ama"



Hasan Yener, futbolcularına gelen teklifleri değerlendiremeyi düşünmediklerini de söyledi, “Henüz hiç bir futbolcumuz için resmi teklif almadık ancak geldiği taktirde de kimseyi satmayı düşünmüyoruz. Bir futbolcunun yerine ondan daha yeteneklisini almadan kimseyi satmayı düşünmüyoruz” diye konuştu.



Sağlam ve Aybaba



Yönetimin üzerinde durduğu Şenol Güneş'in daha önce 2 kez çalıştığı ve yollarını ayırdığı Trabzonspor'a tekrar dönmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Bu arada yönetimin Şenol Güneş'le anlaşma sağlanamaması halinde Samet Aybaba ve Ertuğrul Sağlam'la temasa geçeceği ifade edildi.



Özen: "Song'la sorunumuz yok"



Trabzonspor teknik sorumlusu Ahmet Özen, hafta sonunda Bursaspor'la çok zorlu bir 90 müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Futbolcularına güvendiğini belirten Ahmet Özen, şunları söyledi:



“Umarım o maçtan, istediğimiz alacağız. Biz kısa vadede büyük başarılar elde etmeyi amaçlıyoruz. Genç futbolcuları kazanmak uzun vadeli bir iş. Bizim amacımız kalan 3 maçımızı da kayıpsız atlatmak.”



Song'la her hangi bir problemlerinin olmadığı da sözlerine ekleyen Ahmet Özen, “Kocaelispor maçında takım listesini belirlediğimde kadroda 4 durdurucuya gerek olmadığını düşündüm. Bu nedenle Song'u kadroya almadım. Kendisiyle her hangi bir görüşmem olmadı. İddiaların çoğu asılsız. Song'da bizim diğer futbolcularımız gibi çok değerli” dedi.



Ahmet Özen, bu arada Faty Papy ve Göksu'yu ise duruma göre değerlendirebileceklerini söyledi.