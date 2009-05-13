Trabzonspor Şenol Güneş'e teklif götürdü



Trabzonspor, gelecek sezon için Şenol Güneş'i takımın başına getirmek istiyor. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, teknik direktörlük görevi için güneş ile görüştüklerini belirtti.





Trabzonspor, bir yandan zirve mücadelesi verirken diğer yandan teknik direktör arayışını sürdürüyor.



Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Ersun Yanal'ın görevine son verilmesinden bu yana gündemlerinde olan Şenol Güneş ile görüştüklerini doğruladı. Hacısalihoğlu, camianın da Güney Kore'nin Seul takımını çalıştıran Güneş'i istediğini vurguladı.



Hacısalihoğlu, "görüşme yaptık ancak şu anda ne biz net olarak bir öneride bulunduk ne de o kesin olarak gelirim ya da gelmem şeklinde bir düşüncesini iletti. Ama düşündüğümüz isimlerin başında olan bir teknik adam. Camia olarak tercih ya da talep özellikle Şenol Güneş'ten yana" dedi.



Hacısalihoğlu, İtalyan teknik direktör Alberto Zaccheroni ile anlaştıkları yönündeki haberleri ise kesin bir dille yalanladı.



Zacceroni ile anlaştıkları yönünde çıkan haberleri de yalanlayan Hacısalihoğlu, "Zaccaroni ile ilgili ne bir görüşmemiz oldu ne böyle bir düşüncemiz var" diye konuştu.



