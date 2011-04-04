-TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR TRABZON (A.A) - 04.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'nin Bursaspor'a puan kaybetmesiyle 4 hafta sonra rakibinin 2 puan önünde liderliğe yükselen Trabzonspor, bu sezon şampiyonluğun yanı sıra bir rekora da koşuyor. 1974-75 sezonunda lige yükselen ve aralıksız olarak ligde 37. sezonunu geçiren bordo-mavililer, söz konusu sezonların lig sonundaki puan cetvellerine bakıldığında rekor puanı elde etme fırsatı yakaladı. Ligde 63 puanı bulunan bordo-mavililer, son 7 maçını da kazanması halinde 84 puan ile şampiyonluğa ulaşacak ve ligi ikinci sırada bitirdiği 1995-96 sezonunda toplandığı 82 puanı geçerek lig tarihin en fazla puanını elde edip, rekor kıracak. Ligde 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81 ve 1983-84 sezonlarında olmak üzere 6 şampiyonluğu bulunan bordo-mavililer, 7 haftayı kayıpsız atlatması halinde şampiyonluğa en fazla puan ile ulaştığı dönemi de yaşamış olacak. -ŞENER: ''7 MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ''- Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, ligde kalan 7 maçlarını da kazanarak, şampiyonluk hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi. Bu sezon başarılı bir performans sergilediklerini ve iyi bir puana ulaştıklarını ifade eden Şener, ''Amacımız ligde kalan 7 maçımızı da kazanıp ligi en tepede bitirerek mutlu sona ulaşmak. 27 yıl sonra şampiyonluk özlemine son vermek istiyoruz'' dedi. Bunu başaracak bir kadroya sahip olduklarını anlatan Şener, ''Bugüne kadarki gösterdiğimiz performansımız bu konudaki güvencemiz. Taraftarıyla, kadrosuyla camiasıyla bu kulüp şampiyon olmayı hak ediyor. Şampiyonluk kolay iş değil. Her maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Buna göre motive oluyoruz ve hazırlanıyoruz'' diye konuştu. -37 YILIN PUAN CETVELİ- /* Sezon 0 G B M Puan ------------------------------------- 1974-75 30 9 12 9 30 1975-76 30 17 9 4 43 1976-77 30 18 7 5 43 1977-78 30 18 5 7 41 1978-79 30 13 16 1 42 1979-80 30 12 15 3 39 1980-81 30 16 7 7 39 1981-82 32 14 15 3 43 1982-83 34 17 13 4 47 1983-84 34 18 14 2 50 1984-85 34 14 14 6 42 1985-86 36 12 13 11 37 1986-87 36 18 13 5 49 ------------------------------------- 1987-88 38 16 9 13 57 1988-89 36 19 7 10 64 1898-90 34 20 8 6 68 1990-91 30 14 9 7 51 1991-92 30 16 7 7 55 1992-93 30 17 9 4 60 1993-94 30 17 8 5 59 1994-95 34 23 7 4 76 1995-96 34 26 4 4 82 1996-97 34 22 6 6 72 1997-98 34 19 9 6 66 1998-99 34 17 7 10 58 1999-00 34 15 8 11 53 2000-01 34 17 7 10 58 2001-02 34 11 7 16 40 2002-03 34 13 12 9 51 2003-04 34 22 6 6 72 2004-05 34 24 5 5 77 2005-06 34 15 7 12 52 2006-07 34 15 7 12 52 2007-08 34 14 7 13 49 2008-09 34 19 8 7 65 2009-10 34 16 9 9 57 2010-11 27 19 6 2 63 */ Not: Ligde 1986-87 sezonundan sonra 3 puanlı sisteme geçilmiştir.