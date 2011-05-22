T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, şampiyon gibi veda etti!

Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor Süper Lig'in son haftasında Karabükspor'u 4-0 mağlup etti ancak sarı-lacivertlilerin Sivasspor'u 4-3 yenmesiyle 2010-2

22 Mayıs 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor Süper Lig'in son haftasında Karabükspor'u 4-0 mağlup etti ancak sarı-lacivertlilerin Sivasspor'u 4-3 yenmesiyle 2010-2011 sezonunu 2. sırada tamamladı. Bordo-mavili takımın şampiynluk özlemi 28 yıla çıktı.


MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN


95-96 YILINDAN SONRA

Bundan tam 15 yıl önce Trabzonspor son haftaya lider girdiği 1995-96 sezonunda Fenerbahçe'ye evinde yenilerek şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırmıştı. Bu sonuçla Bordo-Mavililer, 27 yıl sonra çok yaklaştığı şampiyonluğa yine ulaşamadı.


AÇILIŞ EGEMEN'DEN

Mücadeleye Trabzonspor çok etkili başladı. Sağlı sollu ataklarla Karabük kalesine yüklenen Bordo-Mavililer, 18. dakikada Egemen'in yerden vuruşunda golü buldu: 1-0.

İlk yarıda başka önemli pozisyonun olmadığı mücadelenin ikinci 45 dakikasında sahada Trabzonspor fırtınası vardı.
 

GOLLER ART ARDA

57'de Jaja'nın kafasıyla rahatlayan Bordo-Mavililer, 4 dakika sonra Selçuk'un harika pasında kaleciyi geçen Umut Bulut'un attığı golle durumu 3-0'a getirdi.

Skor avantajını eline alan Trabzonspor, ilerleyen dakikalarda kulaklarını Sivas'a dikti ancak Fenerbahçe'nin galip olması Bordo-Mavililer'in morallerini bozdu.

73'te yine Umut Bulut ile farkı 4'e çıkaran Trabzonspor, maçı da bu skorla kazandı. Ancak Bordo-Mavililer'in rakibi Fenerbahçe de Sivas'ı deplasmanda 4-3 mağlup edince mutlu sona ulaşan takım Sarı-Lacivertliler oldu. Trabzonspor ise averajla 2. sırada kaldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24