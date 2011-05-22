Trabzonspor, şampiyon gibi veda etti!

T24 - Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor Süper Lig'in son haftasında Karabükspor'u 4-0 mağlup etti ancak sarı-lacivertlilerin Sivasspor'u 4-3 yenmesiyle 2010-2011 sezonunu 2. sırada tamamladı. Bordo-mavili takımın şampiynluk özlemi 28 yıla çıktı.
MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
95-96 YILINDAN SONRA
Bundan tam 15 yıl önce Trabzonspor son haftaya lider girdiği 1995-96 sezonunda Fenerbahçe'ye evinde yenilerek şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırmıştı. Bu sonuçla Bordo-Mavililer, 27 yıl sonra çok yaklaştığı şampiyonluğa yine ulaşamadı. AÇILIŞ EGEMEN'DEN
Mücadeleye Trabzonspor çok etkili başladı. Sağlı sollu ataklarla Karabük kalesine yüklenen Bordo-Mavililer, 18. dakikada Egemen'in yerden vuruşunda golü buldu: 1-0.
İlk yarıda başka önemli pozisyonun olmadığı mücadelenin ikinci 45 dakikasında sahada Trabzonspor fırtınası vardı. GOLLER ART ARDA
57'de Jaja'nın kafasıyla rahatlayan Bordo-Mavililer, 4 dakika sonra Selçuk'un harika pasında kaleciyi geçen Umut Bulut'un attığı golle durumu 3-0'a getirdi.
Skor avantajını eline alan Trabzonspor, ilerleyen dakikalarda kulaklarını Sivas'a dikti ancak Fenerbahçe'nin galip olması Bordo-Mavililer'in morallerini bozdu.
73'te yine Umut Bulut ile farkı 4'e çıkaran Trabzonspor, maçı da bu skorla kazandı. Ancak Bordo-Mavililer'in rakibi Fenerbahçe de Sivas'ı deplasmanda 4-3 mağlup edince mutlu sona ulaşan takım Sarı-Lacivertliler oldu. Trabzonspor ise averajla 2. sırada kaldı.