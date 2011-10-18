Trabzonspor, Rusya'da buz kesti

T24

İkinci yarıda çözüldü



Şampiyonlar Ligi'ne Inter galibiyeti ve Lille beraberliği ile rüya gibi bir başlangıç yapan Trabzonspor, bu kez Rusya deplasmanından mağlubiyetle döndü.CSKA Moskova karşısında 3-0'lık bir yenilgi alan Trabzonspor, B Grubu'ndaki liderliğini de kaybetti.B Grubu'nda haftaya lider olarak giren Trabzonspor, CSKA Moskova deplasmanında maça daha kontrollü başlayan taraf oldu. Rakibine göre oyunu kontrol eden taraf olan bordo-mavili ekip, yakaladığı net gol pozisyonlarından ise gol çıkarmayı başaramadı.9'uncu dakikada Trabzonspor'un köşe vuruşunda iyi yükselen Giray kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti. 18'de ise ceza sahasına verkaçla giren Mierzejewski'nin şutu, Moskova'da hayatı durdurdu ancak gol olmadı.Yavaş yavaş dengeyi kuran Moskova, 29'uncu dakikada Trabzonspor savunmasının hatasını iyi değerlendirdi ve 1-0 öne geçti. Wagner Love ve Doumbia'nın paslaşmalarını izleyen bordo-mavili savunma oyuncuları, Seydou Doumbia'nın golüne engel olamadı. Doumbia, savunmanın arkasına sarkarak ev sahibini 1-0 öne geçirdi.Golün ardından yine temsilcimiz Trabzonspor'un üstünlüğü vardı sahada. 34 ve 35'inci dakikada Colman'ın kullandığı köşe vuruşlarında önce Glowacki'nin, sonra da Mierzejewski'nin tehlikeli kafa vuruşlarından gol sesi çıkmadı. Maçın da ilk yarısı CSKA Moskova'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.İkinci yarı ise CSKA Moskova'nın bulduğu iki net gol pozisyonu ile başladı. Önce Tosic, kale sahası içinde boş kale yerine topu auta gönderdi, daha sonra ise Doumbia'nın net pozisyonunda Tolga ceza sahası dışına kadar çıkarak uzaklaştırdı.CSKA Moskova, ikinci yarıya çok hızlı başladı ancak Trabzonspor, ilerleyen dakikalarda dengeyi kurmayı başardı. Özellikle 60'ıncı dakikadan sonra oyunu tamamen CSKA ceza sahasına yıkan bordo-mavililer, Giray ve Cech'in yakaladığı pozisyonlar ile beraberlik golüne yaklaştı.Trabzonspor'un baskısı karşısında sadece kontra ataklarla gol arayan CSKA Moskova, böyle bir atakta 2'inci golü de buldu. 76'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen hızlı atakta topla buluşan Vagner Love, arka direğe ortaladı. Oraya hızlı bir şekilde gelen Cauna, maçta durumu 2-0'a getirdi.İkinci golü kalesinde gören temsilcimiz, oyundan iyice koptu. 87'inci dakikada yine hızlı bir CSKA Moskova atağında topla buluşan ilk golün sahibi Doumbia, Giray'ı kolay çalımladı ve topu filelere gönderdi. CSKA Moskova, Trabzonspor karşısında durumu 3-0 yaptı.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynadığı 3'üncü maçta mağlubiyetle tanıştı. Bordo-mavililer, bu mağlubiyetin ardından liderliğini de kaybetti.CSKA MOSKOVA: 3 - TRABZONSPOR: 0Stat: LuzhnikiHakemler: Mark Clattenburg xx, Stephen Child xx, Simon Beck xx (İngiltere)CSKA Moskova: Vladimir Gabulov xx, Semen Fedotov xx, Vasili Berezutski xx, Sergey Ignaseviç xx, Aleksiy Berezutski xx, Pavel Mamaev xx (Dk. 70 Deividas Semberas x), Evgeni Aldonin xx, Alan Dzagoev xxx, Zoran Tosic xx (Dk. 62 Aleksander Cauna xx), Seydou Doumbia xxx (Dk. 87 Elvir Rahimic ?), Wagner Love xxxTrabzonspor: Tolga x, Celustka x, Glowacki xx, Giray xx, Cech x (Dk. 75 Sapara x), Serkan x, Colman x, Zokora xx, Alanzinho x (Dk. 46 Pawel Brozek x), Mierzejewski xx, Halil xx (Dk. 90 Aykut ?)Goller: Dk. 29 ve 86 Seydou Doumbia, Dk. 76 Aleksander Cauna (CSKA Moskova)Sarı kartlar: Dk. 16 Pavel Mamaev (CSKA Moskova), Dk. 22 Glowacki, Dk. 42 Zokora, Dk. 74 Colman (Trabzonspor)