Trabzonspor-Roma maçı şifresiz yayınlanacak

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde'yi geçen Trabzonspor, Play-Off turunda perşembe günü İtalyan devi Roma ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon dünyanın en iyi teknik adamlarından biri olarak gösterilen Jose Mourinho'yu takımın başına getiren İtalyan ekibi bu sezonki ilk resmi maçına Trabzonspor karşısında çıkacak.

Önemli transferler yaptı

Roma sezon öncesi hazırlık maçlarında Montecatini'yi 10-0, Ternana'yı 2-0, Triestina'yı 1-0, Debrecen'i 5-2, Belenenses'i 3-1 yenerken, Porto ile 1-1, Sevilla'yla da golsüz berabere kaldı. Boşnak golcüsü Edin Dzeko'yu ezeli rakibi İnter'e göndermeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar transfer dönemini de hareketli geçirdi. Farelli, Mirante ve Jesus'u serbest bırakan İtalyan devi, Antonucci, Kluivert, D'Orazio, Peres, Lopez ve Cengiz Ünder'le de yollarını ayırdı. Roma, Shomurodov, Vina, Patricio, İbanez ve Reynolds'a da toplam 57.7 milyon Euro ödeyerek kadrosunu güçlendirdi.

19 Ağustos'taki karşılaşma A Spor'da yayınlanacak. Öte yandan maçın biletleri de satışa sunuldu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor-Roma maçının biletlerinin Passolig üzerinden satışa çıkarıldığı belirtildi.

Sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği belirtilen biletlerin, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satışa sunulacağı ve tribünde yerini almak isteyen taraftarlara çift doz aşı olma zorunluluğu getirildiği vurgulandı.

İki doz aşı olan kişilerin son dozunun üzerinden en az 14 gün geçmesi gerektiği de aktarıldı.

Ayrıca, yurt dışında yaşayan taraftarların da aynı kurallar kapsamında olduğu ve çift doz aşılarını pasaportlarına işletmeleri gerektiği kaydedildi.

Bilet fiyatları kategorilerine göre şu şekilde belirlendi: