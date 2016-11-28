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Spor

Trabzonspor resmen açıkladı: Eto'o'yu istiyoruz

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Samuel Eto'o'nun transferi için girişimlere başladıklarını söyledi

28 Kasım 2016 18:04

Sadece Süper Lig'in değil, Avrupa'nın en az gol atan takımları arasında yer alan Trabzonspor, Samuel Eto'o'yu transfer etmek istiyor.

Konuyla ilgili Trabzon yerel basınına konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu şu ifadeleri kullandı: "Eto'o değerlendirdiğimiz bir oyuncu. Devre arası alınacak oyuncuların uyum sorunu olabilir. Eto'o bu konuda Türkiye'yi tanıması ve kalitesi açısından değerlendirdiğimiz bir oyuncu.

Ersun hoca, başkan ve transfer komitesi ile ilgili olarak maliyeti ve faydası konusunda bir değerlendirme yapacağız. Tabii ki taraftarın Eto'o gibi bir isim ile heyecanı ve bize golleriyle katkı yapacak olması da bu değerlendirmemiz de önemli olacak. Antalyaspor açısından bir sorun olacağını düşünmüyoruz."

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