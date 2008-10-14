Trabzonspor pürneşe!



Trabzonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını, milli takımlarda bulunan oyuncularından yoksun sürdürdü.



Bordo-mavili ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah idmanı yaptı. İdmanda futbolcular koşu, kondisyon ve yan top çalışması gerçekleştirdi.



Ligin ikinci haftasında sakatlanan ve Katar'a transferi gündeme gelen Yattara'nın idmanda oldukça neşeli olduğu gözlendi.



Trabzonspor'da, milli takım kamplarında bulunan Tolga, Ceyhun, Serkan, Barış, Onur, Song ve Slyvia'nın dışında tüm oyuncular yer aldı.





