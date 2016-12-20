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Spor

Trabzonspor, polis amblemli formaları satışa sundu

"Trabzonspor Kulübü olarak polisimizin yanındayız"

20 Aralık 2016 19:49

Trabzonspor, polis amblemli formaları satışa sundu

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Atiker Konyaspor'la oynanacak kupa maçında futbolcuların giydiği polis amblemli beyaz formaların satışa sunulduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca "Beşiktaş’taki bombalı saldırıda şehit düşen polislerimizin hatırasına hazırlanan beyaz formalar TS Club’larda satışa çıktı. Formalarımızın göğüs kısmında Emniyet Genel Müdürlüğümüzün amblemi yer alıyor. Bizler, vatanı ve milleti için göğüs göğüse çarpışmaktan geri durmayan polislerimizin hatırasını göğsümüzde taşıyacağız. Trabzonspor Kulübü olarak polisimizin yanındayız" ifadesine yer verildi.

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