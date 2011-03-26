-TRABZONSPOR ÖZEL MAÇTA 3-1 YENİLDİ CİDDE (A.A) - 25.03.2011 - Trabzonspor, Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımı ile oynadığı özel maçta 3-1 yenildi. Prens El-Faysal Stadı'nda yapılan ve Al-Ittihad takımının eski oyuncusu Ahmed Cemila'nın jübilesinin de yapıldığı maçta, Trabzonspor Bora, Serkan Balcı, Giray, Egemen, Cale, Alanzinho, Ceyhun, Colman, Piotr Brozek, Jaja ve Pawel Brozek 11'i ile sahaya çıktı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, 4. dakikada Polonyalı oyuncusu Pawel Brozek'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikada Jaja'nın ara pasında, ceza alanı içinde topla buluşan Pawel Brozek, yerden bir vuruşla topu filelere yolladı. 20. dakikada Al-Ittihad takımı Nasir El Şumrani ile 1-1'lik beraberliği yakaladı. Trabzonspor ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Nasir, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 29. dakikada Ceyhun'un ceza alanı dışından sert şutunda top direğin az farkla yanından auta gidince ilk yarı beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda daha etkili olan Al-Ittihad, 49. dakikada Al Hassan'ın golüyle 2-1 öne geçti. Uzun topla savunmanın arkasında topla buluşan futbolcunun ceza alanının hemen içerisinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bora'nın sol köşesinden filelere gitti. 65. dakikada Trabzonspor'da Giray sarı kart gördü. 73. dakikada Draji'nin topuk pasında, yakın mesafeden Mohammad Al Rashed ayağının içiyle topu kaleci Bora'nın sol köşesinden filelere göndererek takımını 3-1 öne geçirdi. Karşılaşma, 3-1'lik skorla ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. -MAÇTAN NOTLAR- Trabzonspor'un Al-Ittihad ile oynadığı hazırlık maçını yaklaşık bin civarında gurbetçi taraftar izledi. Tribünde, 'Bize Her Yer Trabzon' ve 'Bize Her Yer Türkiye' pankartları açan taraftarlar, futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Bazı Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar ise kendi takımlarının formalarını giyerek Trabzonspor'a destek verdi. Al-Ittihad'ın yaklaşık 10 bin kişilik taraftarı ise takımlarını bu maçta yalnız bırakmadı. -AHMED CEMİLA'NIN JUBİLESİ- A Milli takımın Avusturya ile oynayacağı maç nedeniyle lige verilen arada Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gelen Trabzonspor, buradaki maçı Al-Ittıhad'ın eski futbolcularından Ahmed Cemila'nın jübile maçı için oynadı. Ev sahibi takım, maç süresince 10 oyuncu değişikliği yaptı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, karşılaşmayı Prens Faysal ile birlikte izledi. Yaklaşık yarım saat geç başlayan maçtan önce ev sahibi ekibi, taraftarlar için görsel şölen düzenledi.